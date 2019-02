OL : Grâce au PSG, l’OL aura enfin la main verte

Dans : OL, Ligue 1, PSG.

En difficulté dans les premiers mois d’utilisation de ses nouveaux terrains à Décines, l’Olympique Lyonnais avait sollicité et obtenu l’aide du Paris Saint-Germain pour ses terrains de football.

Le club de la capitale avait accepté d’envoyer son jardinier en chef, l’un des meilleurs au monde, pour prodiguer ses conseils sur la gestion à court et à long terme des pelouses. Les résultats des méthodes de Jonathan Calderwood n’ont pas tardé à se voir, et Jean-Michel Aulas n’a pas hésité à féliciter le jardinier anglais et à remercier le PSG pour cela à plusieurs reprises. Le processus touche à sa fin, puisque désormais l’Olympique Lyonnais a recruté son propre jardinier en chef. Il s’agit d’Emmanuel Bonningue, qui fera office de « Ground Manager ».

« L’Olympique Lyonnais est heureux d’annoncer l’arrivée d’Emmanuel Bonningue comme Ground Manager chargé de la supervision de l’ensemble des pelouses du club, Groupama Stadium, Groupama OL Training Center et OL Academy. Le club renouvelle ses remerciements au PSG et à son Président Nasser Al-Khelaïfi qui avaient accepté la venue à Lyon de Jonathan Calderwood en septembre dernier. Le Ground Manager du PSG avait alors apporté son expertise pour aider le club à résoudre les difficultés rencontrées dans la gestion des pelouses. La création de ce poste de Ground Manager à l’OL s’inscrit dans les suggestions faites par Jonathan Calderwood », a fait savoir l’OL dans un communiqué.