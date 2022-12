OL : Gordon Rubenstein, l'étrange associé de John Textor

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Dans six jours, l’Olympique Lyonnais devrait officiellement être la propriété de John Textor. Mais une révélation ce mardi interpelle.

Dans un communiqué officiel publié samedi, le club rhodanien a effectivement évoqué un « closing » le 19 décembre prochain pour le rachat de l’OL par John Textor. « Eagle a maintenant confirmé que tous les accords nécessaires ont été obtenus, et que les contrats correspondants ont été signés, de telle sorte que les conditions sont réunies pour procéder à la réalisation de l'opération » a écrit OL Groupe dans son communiqué afin de mettre un terme à un interminable feuilleton qui dure depuis plus de six mois. Maintenant que le rachat de l’Olympique Lyonnais par John Textor est confirmé, le tour de table autour de l’homme d’affaires américain se dévoile peu à peu et selon les informations de Bloomberg, média toujours très bien informé sur le nouveau boss de l’OL, Gordon Rubenstein, directeur de la branche capital-risque du groupe Raine, va faire partie de l’aventure.

Rubenstein aux côtés de Textor pour le rachat de l'OL

En effet, Gordon Rubenstein a accepté de rejoindre John Textor dans le dossier de reprise de l’Olympique Lyonnais. Un achat à titre personnel pour celui qui siège par ailleurs au conseil d’administration de l’application de rencontre française Happn. « Il y a beaucoup de possibilités dans le championnat français » a confié le nouveau partenaire de John Textor, qui va donc faire partie du tour de table de John Textor pour le rachat de l’OL au même titre que Jean-Pierre Conte, président de Genstar Capital et qui a engagé 100 millions d’euros dans l’opération. Contacté par le site Olympique et Lyonnais, le club rhodanien n'a toutefois pas accepté de fair de commentaire à ce sujet. Il faut dire que la présence de Gordon Rubenstein interpelle sachant que ce dernier fait partie intégrante de la banque qui était chargée de trouver des repreneurs et nouveaux actionnaire. Un banquier chargé de s'occuper de la vente d'une société dont il devient actionnaire au moment de la transaction, voilà qui n'est pas banal même si Gordon Rubenstein semble s'être rajouté au dernier moment, une fois que la transaction était quasiment finalisée.

En tout cas, peu à peu, le montage de John Textor pour le rachat de l’Olympique Lyonnais se dévoile tout de même et sauf nouvelle surprise, le 19 décembre prochain, l’homme d’affaires américain sera officiellement le nouveau patron du club rhodanien. Pour rappel, Jean-Michel Aulas reste de son côté le président de l’OL au moins pour trois ans.