OL : Gonalons et Aulas, c'est l'heure du règlement de compte !

Depuis plusieurs mois, et avant même que Maxime Gonalons quitte l'Olympique Lyonnais, le torchon brûle entre l'ancien capitaine de l'OL et Jean-Michel Aulas. En cours de saison, le milieu défensif lyonnais avait indiqué qu'il souhaitait savoir si Lyon allait conserver ses ambitions avant de décider de son avenir. Des propos qui avaient déclenché la colère du patron de l'Olympique Lyonnais, lequel avait fait savoir à Maxime Gonalons qu'il pouvait ranger son casier. Ce que ce dernier a fait en signant à l'AS Rome.

Mais cela n'a pas suffit à calmer les deux protagonistes, le débat portant ensuite sur le départ d'Hubert Fournier et son remplacement par Bruno Génésio, et plus récemment sur le brassard de capitaine. Mais ce lundi, Jean-Michel Aulas a sifflé la fin de la partie via Twitter, et pas dans la douceur. « Mais pourquoi Max continue-t-il de parler de l’OL? Il a des regrets? Il vaudrait mieux pour lui qu’il se consacre totalement à son club, l’AS Roma », a balancé le président de l'OL, qui sait bien que Maxime Gonalons n'a que peu de temps de jeu à la Roma, au point même que son départ est déjà envisagé.