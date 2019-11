OL : Giroud à Lyon, la réponse va venir de Suisse

Dans : OL.

Le nom d'Olivier Giroud circule énormément du côté de l'Olympique Lyonnais, l'attaquant français de Chelsea pouvant venir renforcer l'effectif de Rudi Garcia dès le mercato d'hiver. Mais une décision du TAS va donner le ton.

Olivier Giroud le sait, s’il veut être présent à l’Euro 2020 avec l’équipe de France il va devoir retrouver du temps de jeu, l’attaquant tricolore étant actuellement poussé sur la touche par Frank Lampard à Chelsea. L’avenir de l’ancien montpelliérain va donc se jouer lors du mercato d’hiver, car à six mois de la fin de son contrat Olivier Giroud a tout intérêt à trouver un nouveau club. Et c’est dans cette optique que le nom de l’Olympique Lyonnais revient très régulièrement, le club de Jean-Michel Aulas étant le seul, hors PSG, à pouvoir offrir un salaire attractif au buteur des Bleus et des Blues. Mais dans ce dossier, l’OL devra composer également avec une concurrence italienne très vive, la possibilité de faire venir un attaquant aussi efficace n’ayant pas échappé à d’autres clubs.

Cependant, l’avenir d’Olivier Giroud ne sera probablement pas jugé que sur ses seules performances sportives. Car selon Alessandro Rimi, journaliste pour TuttoMercato et DAZN, Chelsea a déjà fait savoir aux clubs italiens intéressés par le champion du monde que tout dépendait de la décision que va annoncer en décembre le Tribunal Arbitral du Sport. Si le TAS décide de maintenir la sanction qui empêche Chelsea de recruter lors du prochain mercato d’hiver, alors Olivier Giroud ne bougera pas, le club londonien n’ayant pas l’intention de réduire son effectif. Si au contraire l’instance basée en Suisse libère Chelsea de sa sanction, alors tout sera possible, y compris le départ du buteur tricolore. L'Olympique Lyonnais doit probablement avoir également cette information.