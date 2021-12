OL : Gerson frappe fort avec l'OM, Paqueta ne cache pas sa joie

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Mercredi soir à Nantes (0-1), Gerson a livré son match le plus abouti sous les couleurs de l’Olympique de Marseille.

Positionné très haut sur le terrain, l’international brésilien n’a cessé de permuter avec Dimitri Payet. Tantôt en position de numéro dix, tantôt à la pointe de l’attaque de l’Olympique de Marseille, Gerson s’est montré décisif avec un but splendide inscrit à la demi-heure de jeu contre Nantes. Au-delà de son but, Gerson a gratté beaucoup de ballons en plus de faire preuve d’une clairvoyance dans le jeu que l’on ne lui connaissait pas encore en Ligue 1. La machine est lancée, c’est tout du moins ce que les supporters de l’OM espèrent. Après le match, le Marseillais a par ailleurs reçu les félicitations de son ami de l’OL, un certain Lucas Paqueta.

L'enchainement somptueux de @GersonSantos08 à voir et à revoir sans modération 🥰🇧🇷



Le résumé de #FCNOM 👉 https://t.co/1AI0swWImA pic.twitter.com/R6Ek5TzAwM — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) December 1, 2021

« Bien joué mon frère, tu le mérites vraiment » a écrit le milieu de terrain de l’Olympique Lyonnais sur son compte Instagram, alors que les deux hommes évoluent ensemble depuis plusieurs mois avec la sélection brésilienne. Chaleureusement félicité par son entraîneur Jorge Sampaoli après le match en conférence de presse, Gerson a également fait taire quelques détracteurs même si cette bonne prestation en Loire-Atlantique demandera confirmation. Dans les colonnes de L’Equipe, la journaliste Mélisande Gomez a par exemple salué le match abouti de Gerson. « Il n'a pas répondu à toutes les questions d'un coup, mercredi soir, mais il y a des pistes, quand même, et notamment dans une qualité technique indéniable, dans ce pied gauche aiguisé qui semble capable de beaucoup » a apprécié la journaliste avant de conclure. « Gerson s'est retrouvé plus proche du but mais pas seulement, il a affiché un volume et une intensité jusqu'ici méconnue » analyse-t-elle. De bon augure pour la suite de la saison de Gerson et de l’OM…