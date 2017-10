OL : Genesio vers une décision radicale pour Mariano

Dans : OL, Ligue 1.

Au cœur d’un programme musclé avec l’enchainement des matchs, Bruno Genesio a prévenu qu’il utiliserait pleinement son effectif afin de poursuivre la bonne série actuelle de l’OL sans pour autant mettre ses joueurs au supplice physiquement.

L’entraineur lyonnais pourrait en profiter pour faire passer un message lors des prochains matchs, et possiblement sanctionner Mariano Diaz. L’attaquant espagnol, dont le réalisme offensif est irréprochable, possède en revanche une attitude qui déplait à son coach. Outre sa brouille avec Memphis Depay au sujet du partage des responsabilités et du ballon, son jeu trop individualiste pourrait lui coûter cher. En effet, selon L’Equipe, Genesio compte bien rappeler que le collectif doit passer avant tout, et pourrait donc décider de se passer de l’ancien du Real Madrid pour Everton, plus en raison de son attitude que d’une éventuelle méforme ou fatigue physique.

« Avec huit buts inscrits en onze journées, l'ancien joueur du Real Madrid brille par sa capacité à se procurer des occasions, sa réussite et son pressing incessant. Mais le contenu de ses matches est encore inégal et le joueur fait, lui aussi, souvent preuve d'individualisme », explique le quotidien sportif, pour qui Genesio s’achèterait ainsi une paix sociale dans l’équipe avec cette sanction. Il faut dire que, pour son excès d’individualisme, Memphis Depay a déjà été lourdement sanctionné cette saison, se retrouvant notamment en tribunes pour le match face à Dijon.