OL : Genesio va-t-il tenter cet énorme pari en attaque ?

Dans : OL, Europa League, Coupe d'Europe.

Ce n’est que la troisième journée de poule d’Europa League, mais l’Olympique Lyonnais joue déjà très gros à l’occasion de son déplacement à Everton ce jeudi.

Une défaite, et l’OL serait alors au bord de l’élimination à chacun des trois derniers matchs. Une situation cruciale qui se complique avec les absents, et notamment plusieurs titulaires habituels comme Morel, Mendy et surtout Mariano Diaz, resté à Lyon en raison de problèmes aux adducteurs. L’ancien du Real Madrid pourrait laisser sa place à Bertrand Traoré, ce qui permettrait à Memphis Depay de retrouver le onze de départ, mais Bruno Genesio est aussi tenté de faire jouer le très jeune Myziane Maolida en pointe.

« C'est un joueur sur lequel nous fondons énormément d'espoirs. C'est un des plus talentueux, et il aura d'autres opportunités de le démontrer. Ses entrées ont été plutôt satisfaisantes et il travaille bien à l'entraînement, ce qui est important pour moi. Il fait partie des possibles remplaçants de Mariano », a fait savoir l’entraineur lyonnais, prêt à tenter un pari très osé. Car à19 ans, Maolida, sur lequel son club formateur compte beaucoup, s’est pour le moment montré discret lors de ses premières apparitions de la saison.