OL : Genesio va faire hurler Daniel Riolo avec cette déclaration

Dans : OL, Ligue 1.

Comme souvent très présent dans les médias, Jean-Michel Aulas a provoqué une belle petite passe d’armes en interne à RMC en annonçant qu’il ambitionnait de gagner la Ligue des Champions dans les années à venir.

Pour Daniel Riolo, grand détracteur du président lyonnais, ce dernier ferait déjà mieux de se concentrer sur le fait de remporter son propre championnat, premier objectif à atteindre avant d’aller voir plus haut. Si cela n’a pas plu à tout le monde au sein de la radio sportive, certains estimant que cette sortie médiatique était tout à fait justifiée et justifiable, c’est également l’opinion de Bruno Genesio. Pour l’entraineur de l’OL, sortir une équipe comme Barcelone est envisageable sur deux matchs, mais gagner la L1 par exemple, c’est autre chose.

« Les deux sont difficiles. Je pense que c’est plus difficile de terminer premier du championnat car il y a 38 matchs. Que ce soit Paris, le Barça, Manchester ou le Bayern, ils sont très difficiles à battre sur la régularité et c’est difficile de terminer devant eux au classement. Mais, même si sur deux matchs, c’est très difficile d’éliminer le Barça, il y a peut-être plus de possibilités en ce sens », a confié à Marca un Bruno Genesio totalement d’accord avec son président sur ce point.