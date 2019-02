OL : La décla d’Aulas provoque un clash à RMC

Dans : OL, Ligue des Champions.

Jean-Michel Aulas a l’art de mettre le feu, et la perspective de voir son équipe disputer un très grand match de Ligue des Champions face au FC Barcelone a mis le président lyonnais en appétit. Dans sa traditionnelle omniprésence médiatique, le dirigeant rhodanien a confié quelques bons mots, notamment sur son avenir en tant que président et sur sa volonté réaffirmée de remporter une Ligue des Champions dans les années à venir. Ce qui a beaucoup amusé Daniel Riolo, persuadé que JMA ferait mieux de se concentrer sur le championnat de France dans un premier temps.

« M Aulas : « je ne veux pas lâcher avant d’avoir gagné la C1 ». Ok donc la LDC c possible, on peut avoir cette ambition. Mais la L1 a cause du PSG et de la concurrence déloyale c pas possible ???? C’est cohérent ? Me rends pas compte en fait...Ah attention, fausse alerte, on me dit que c’est de la com’.... oui donc là com’ c’est prendre les gens pour des cons... 😎😎 Mais ça marche. Certains pensent vraiment que gagner la LDC c’est plus simple. Ok ok », avait balancé le journaliste de RMC, repris finalement de volée par son collègue Mohamed Bouhafsi, pour qui la théorie d’Aulas tient la route. Un échange qui a fini par déraper, Riolo provoquant ses interlocuteurs, avant que le journaliste spécialisé dans le mercato ne le compare à Patachou dans son cabaret. Comme quoi les propos de Jean-Michel Aulas suscitent en tout cas des débats toujours aussi acides.