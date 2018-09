OL : Genesio se lâche sur sa folle nuit d’anniversaire

Dans : OL, Ligue 1.

La trêve internationale n’a pas vraiment été calme pour Bruno Genesio, qui a connu une nuit très difficile au lendemain de la défaite de son club face à Nice (0-1), lors de la dernière journée.

Alors qu’il passait sa soirée d’anniversaire en famille, l’entraineur lyonnais a été dérangé par un sympathisant lyonnais un peu lourd, et cela s’est très mal terminé en pleine nuit, avec une course-poursuite à pied et des insultes et menaces proférées par Bruno Genesio. Cet épisode filmé par un témoin et rapidement mis sur les réseaux a forcément fait du bruit. Et pour la conférence de presse de reprise, le technicien est revenu inévitablement sur cette polémique, regrettant la mauvaise publicité faite à son club, mais pas sa réaction justifiée par des attaques sur sa vie privée.

« Si vous faites référence au samedi, celui de mon anniversaire, ce que je tiens à dire c’est que je comprends les critiques, qu’on puisse être en désaccord avec mes choix. Je comprends plein de choses jusqu’à certaines limites. Quand elles sont franchies, je ne peux rester de marbre. Il y a un an, il y a eu un événement, mon numéro de téléphone a été posté sur Twitter. J’ai reçu une centaine de messages d’insultes et de menaces et dernièrement, il y a eu une fameuse altercation. Celle-ci était liée à ma fonction d’entraîneur de l’OL. Ce que je souhaite dire, c’est que je n’assimile en aucun cas ces personnes aux supporters. Ce sont des sympathisants, des gens qui viennent probablement au stade, mais ce ne sont pas des supporters. C’est ce que je voulais dire. Je regrette, j’ai fait mon mea culpa aux gens du club. En revanche, je ne regrette pas ma réaction. Mais je regrette d’être dans un endroit où je ne peux pas avoir ce type de réaction. On doit être beaucoup plus vigilant. Je ne vais pas vous dire que ça ne m’a pas affecté, mais ça me rend chaque jour un peu plus fort. Depuis deux ans et demi, c’est un climat avec lequel je vis et auquel je me suis habitué. J’ai aussi eu beaucoup de messages de soutien qui m’ont beaucoup marqué et aidé », a livré un Bruno Genesio qui, quoi que l’on pense de ses performances en tant qu’entraineur, tient toujours la barre à l’OL malgré des critiques souvent vives, et qui dépassent malheureusement parfois le cadre sportif.