OL : Genesio sait que les rageux l'attendent toujours au tournant

Dans : OL, Ligue 1.

Soumis à de vives critiques depuis qu'il est devenu l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais, Bruno Genesio a eu droit à une semaine relativement calme sur les réseaux sociaux, les victoires contre Monaco et à Everton n'ayant pas permis à ses ennemis virtuels de l'allumer. Cependant, le technicien de l'OL est bien conscient qu'au premier résultat négatif, les choses repartiront en sucette, mais il ne s'en préoccupe pas tellement.

Dans Le Progrès, Bruno Genesio explique pourquoi toutes ces attaques sur les réseaux sociaux lui passent au-dessus de la tête. « Si je respire mieux après deux victoires ? Non : le foot est une remise en question perpétuelle, on a un match contre Troyes qui est de nouveau très important et je sais très bien que si ça se passe bien on aura fait une très bonne semaine, et si ça ne se passe pas bien, de nouveau on se posera des questions. Donc il faut rester mesuré, c’est ce que j’essaie de faire quelles que soient les circonstances. Il faut travailler, c’est ce qu’on essaie de faire tous les jours ; avoir confiance en son groupe, c’est ce que j’ai ; avoir de bons joueurs parce que c’est aussi plus facile pour un entraîneur, c’est ce que j’ai ; avoir la confiance de mon staff, c’est ce que j’ai ; avoir la confiance de mes dirigeants, c’est ce que j’ai aussi et c’est le plus important », fait remarquer l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais histoire de ramener tout le monde à sa place.