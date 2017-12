OL : Genesio s'agace d'un Lyon « à la limite de la faute professionnelle »

Dans : OL, Coupe de la Ligue, Coupe.

Bruno Genesio (entraîneur de l'Olympique Lyonnais après l'élimination à Montpellier en Coupe de la Ligue) : « On a joué vingt minutes, les vingt premières. Ensuite, on a manqué de beaucoup de choses, de présence dans les duels par exemple. On a joué dans les forces de Montpellier, qui est une équipe bien regroupée et difficile à jouer dans cette configuration. On n’avait pas fait l’impasse sur ce match. Je n’avais pas aligné une équipe de coiffeurs, comme j’ai pu le lire ici ou là. Je voulais donner du temps de jeu à ceux qui en avaient moins. Il n’y a pas eu d’impasse de faite. Ça fait désordre. C’est insupportable de perdre dans ces conditions, avec trois buts d’écart. On était à la limite de la faute professionnelle. On a un match dimanche, c’est le plus important maintenant. C’est un coup d’arrêt, parce qu’on voulait se qualifier. On peut perdre des matchs, mais ce qui m’embête le plus, c’est le visage qu’on a montré ce soir. On a peut-être cru que ce serait trop facile après l’ouverture du score, ça montre le travail qu’on a à faire pour atteindre le très haut-niveau. »