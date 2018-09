OL : Genesio remercie Aulas pour les coups de pression

Dans : OL, Ligue 1.

En difficulté avant son exploit contre Manchester City (1-2) en Ligue des Champions mercredi, l’Olympique Lyonnais avait eu droit à l’intervention de son président.

Jean-Michel Aulas avait en effet pris la parole et évoqué la situation de Bruno Genesio. « Si je dois prendre des décisions, je le ferai sans état d’âme. Je l’ai déjà montré », avait prévenu le patron du club rhodanien, habitué à ce genre de coups de pression. Mais de son côté, l’entraîneur lyonnais a préféré voir cette menace comme des encouragements. Fidèle à sa curieuse interprétation, le technicien a même profité de sa conférence de presse pour encenser et remercier son supérieur.

« Il a de l'expérience et beaucoup de sang-froid dans ces périodes-là. Il est très présent, très utile, que ça soit pour moi ou pour le groupe. Comme d'habitude, il est très positif et très combatif, a complimenté Genesio ce vendredi. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il mérite d'être connu. Certaines personnes devraient espérer qu'il reste encore longtemps à la tête du club au lieu de le critiquer. » On peut dire que le coach de l’OL n’est vraiment pas rancunier.