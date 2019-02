OL : Genesio rectifie le tir et baisse d'un ton contre Jardim

Dans : OL, Ligue 1, Monaco.

Dimanche soir, l'Olympique Lyonnais tentera de reprendre du terrain à Lille et pour cela il lui faudra s'imposer à Monaco. Et si le club de la Principauté était une proie facile à Louis II depuis le début de la saison, le retour de Leonardo Jardim a permis aux supporters de l'ASM de voir deux victoires consécutives. Avant cette rencontre, Bruno Genesio a tenu à rectifier le tir après ses propos sur l'entraîneur portugais dont il avait relativisés les qualités lorsque la rumeur avait fait de Leonardo Jardim le possible successeur de Bruno Genesio sur le banc de l'Olympique Lyonnais, le coach de l'OL remettant cela dans une interview accordée à So Foot en ironisant sur « le grand Jardim ».

Plutôt que de remettre de l'huile sur le feu, Bruno Genesio a joué l'apaisement. « Leonardo Jardim est un grand coach, je le respecte énormément. Il a montré par le passé que c'est un grand coach, il le montre encore. Ils viennent de gagner deux matches de suite chez eux, ce qui ne leur était pas encore arrivé cette saison. J'ai un grand respect pour lui. Il va très vite se maintenir, au vu de la qualité de ses joueurs », a confié l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais, conscient qu'il ne fallait probablement insister trop longtemps avec ces attaques contre le coach de l'AS Monaco.