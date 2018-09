OL : Genesio prêt à changer ses plans face à l’OM ?

Dans : OL, Ligue 1, OM.

Jean-Michel Aulas l’avait bien fait comprendre : des deux matchs de la semaine de l'Olympique Lyonnais, le plus important était celui contre Marseille ce dimanche.

Le discours n’a bien évidemment pas changé, mais la victoire surprise acquise sur le terrain de Manchester City a totalement fait évoluer la perception entre les titulaires et les remplaçants. Pour le match en Angleterre, Bruno Genesio avait décidé de donner du temps de jeu à des joueurs peu utilisés, comme Pape Diop ou Maxwel Cornet. Ils ont évidemment marqué des gros points.

Et selon Le Progrès, alors que les retours de Tousart et Terrier étaient logiquement attendus pour la venue de l’OM, l’entraineur lyonnais penserait sérieusement à aligner le même onze de départ que celui qui a débuté le match face à City. Seul petit changement possible, le retour de Terrier, qui devait être titulaire en Angleterre, mais a finalement laissé sa place en raison d’une petite gêne musculaire. Quoi qu’il en soit, et il ne s’en plaindra pas, Bruno Genesio peut compter sur des joueurs qui se tirent la bourre pour avoir une place dans le 11 de départ pour le choc de dimanche.