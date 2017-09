OL : Génésio pourrait faire sauter le fusible Tousart

Dans : OL, Ligue 1.

Très utilisé par Bruno Génésio depuis le début de la saison, Lucas Tousart commence sérieusement à accuser le coup à deux jours du match face à l’Atalanta.

Non, Corentin Tolisso et Maxime Gonalons n’ont pas encore été remplacés à l’Olympique Lyonnais. Numériquement, le club rhodanien a évidemment recruté des joueurs afin de combler le départ de deux des trois capitaines de l’équipe, mais ça ne tourne pas encore bien rond dans ce secteur de jeu. La preuve : titulaire indiscutable, Lucas Tousart a vu quatre joueurs différents lui être associés depuis le début de la saison. Darder en début de saison, puis Ferri, Martins Pereira et enfin Ndombele contre Paris et Dijon.

Oui mais voilà. Même Lucas Tousart, visiblement moins performant sans Maxime Gonalons, accuse le coup. Un tour sur le banc en Europa League face à l’Atalanta jeudi au Groupama Stadium pourrait être envisagé afin de faire une place à Pape Cheikh Diop. Bruno Génésio va-t-il tenter ce pari ? Pas encore certain selon Le Progrès.

« Blessé à la cheville, l’Espagnol a participé hier matin à la séance collective et pourrait entrer dans la rotation. De là à remplacer Tousart dès jeudi face à l’Atalanta, il y a un pas que l’on ne va pas franchir. C’est en tout cas l’une des nombreuses interrogations que suscite cet OL qui rappelle étrangement celui de la saison dernière » explique le quotidien rhodanien. Comme à chaque fois, le onze de départ concocté par Bruno Génésio jeudi sera scruté et détaillé avec curiosité et esprit critique.