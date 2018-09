OL : Genesio ne digère pas ce choix de Deschamps et le dit

Dans : OL, Equipe de France.

Didier Deschamps n’a pas attendu d’être champion du monde comme sélectionneur pour assumer ses choix et ne pas en changer d’un iota.

A la reprise internationale, « DD » a donc opté pour une confiance accrue en son onze de départ du Mondial, au point de ne rien toucher contre l’Allemagne mais aussi face aux Pays-Bas. Difficile de lui donner tort puisque les résultats sont au rendez-vous, mais cela n’a pas laissé beaucoup de place aux remplaçants, surtout que cette Ligue des Nations est une compétition officielle, et qu’il est donc impossible de faire six changements. Résultat, Nabil Fékir a peu joué et Bruno Genesio n’a pas caché qu’il aurait bien aimé que son capitaine retrouver un peu de temps de jeu à l’occasion de ces dix jours en Bleu.

« Nabil est parti en équipe de France. Il ne s’est pas beaucoup exprimé, c’est dommage. Il a besoin de temps de jeu, regrette le technicien. Il est revenu comme il est parti : motivé, concerné. J’attends beaucoup de lui c’est un joueur très important, sur le terrain et en dehors. Il peut être décisif par la passe et par le but », a souligné l’entraineur lyonnais, qui sait que Nabil Fékir est encore loin d’avoir trouvé son meilleur niveau en ce mois de septembre. Et pourtant, la Ligue des Champions débarque la semaine prochaine à Lyon.