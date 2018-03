OL : Genesio l’avoue, son licenciement est très proche

Dans : OL, Ligue 1.

Cette fois, c’est peut-être l’échec de trop pour Bruno Genesio, qui n’a pas réussi à qualifier l’Olympique Lyonnais pour les quarts de finale de l’Europa League.

Malgré la victoire en Russie au match aller (0-1), le club rhodanien s’est fait sortir après sa défaite contre le CSKA Moscou (2-3) jeudi au Groupama Stadium. Pour l’OL, c’est un des derniers objectifs de la saison qui s’envole, sachant que la finale de la C3 se jouera au Groupama Stadium. L’avenir de Genesio est donc plus que jamais menacé, même si son président Jean-Michel Aulas fait preuve de compréhension pour le moment.

« Il a une analyse, une ténacité, une façon d'aborder les choses qui aide, s'est réjoui l’entraîneur des Gones en conférence de presse. La relation entre coach et président est très importante et si le club en est là, c'est grâce à son positionnement par rapport à ses coachs. » Mais cela n’empêchera sûrement pas le dirigeant de prendre des décisions fortes à la fin de la saison. D’ailleurs, Genesio ne se fait pas trop d’illusions sur son avenir à Lyon.

« J’en ai peur... »

« Démissionner, ça serait trop facile. Ce serait fuir. Je ne vais pas faire quelque chose que je pourrais reprocher à mes joueurs, a-t-il expliqué. (...) Quoi qu'il arrive à la fin de la saison, Jean-Michel Aulas aura toute ma loyauté. Est-ce la fin de l'aventure avec Lyon ? Oui, j'en ai peur, mais ce n'est pas ce qui m'occupe le plus l'esprit. Je dis souvent que l'institution doit être au-dessus de tout. Ce qui est important c'est le club. Mais attention, je ne suis pas résigné ! » Dans ce contexte difficile, Genesio doit se concentrer sur la course au podium de Ligue 1 et le rendez-vous capital à Marseille dimanche soir.