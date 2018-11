OL : Genesio l’avoue, le boss sur le terrain, c’est Memphis Depay

Dans : OL, Ligue 1.

Bruno Genesio, entraineur de Lyon, après la victoire 4-2 sur le terrain de Guingamp et les deux buts et deux passes décisives de Memphis Depay : « J’étais en colère parce qu’on manquait de beaucoup de choses. Il ne faut pas accabler les joueurs mais ils avaient besoin d’être secoués. Il fallait leur redonner confiance. On s’est crée pas mal d’occasions, on a mis quatre buts et on a gagné. C’est bien, j’espère que ça redonnera confiance au groupe. Les joueurs qui sont entrés ont également été bons. Ça montre que le groupe vit bien, qu’il est fort. Memphis ? Deux buts, deux passes, ça montre quand même une qualité mentale largement au-dessus de la moyenne. On a subi pas mal de choses et être capable de réagir comme ça dans la tempête à la mi-temps, parce qu'on était dans la tempête à la mi-temps, ça montre que c'est un leader ».