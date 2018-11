OL : Genesio exige le retour du grand Fekir à Lyon

Dans : OL, Ligue 1, Ligue des Champions.

De retour de blessure contre les Girondins de Bordeaux samedi après-midi (1-1), Nabil Fekir n’a pas brillé, à l’image de l’ensemble de l’équipe lyonnaise. Mais ce mercredi soir contre Hoffenheim, les Gones auront besoin que leur capitaine élève son niveau de jeu afin de prendre le bon virage dans cette phase retour de Ligue des Champions. D’ailleurs en conférence de presse, Bruno Genesio n’a pas caché qu’il attendait beaucoup plus de son meneur de jeu, qu’il souhaite voir comme un véritable leader de l’OL aussi bien sur le terrain qu’en dehors.

« J’attends de lui qu’il assume son rôle de leader technique, mais aussi son rôle de leader de capitaine d’équipe qu’il a eu l’habitude d’assumer la saison passée. Il doit donner encore plus de confiance à l’équipe, elle est plus forte quand il est là. Ça ne veut pas dire qu’il est moins investi. Il est arrivé plus tard que les autres puisqu’il a été champion du monde il a ensuite été blessé. Je pense que ça nous a manqué et comme il revient de blessure ça va être un plus pour l’équipe, dans le vestiaire, mais aussi sur le terrain pour donner plus de confiance sur le terrain. C’est un leader technique, mais aussi un leader de vestiaire. Il doit y avoir d’autres relais. C’est important dans les bons et les mauvais moments » a argumenté Bruno Genesio. Un petit coup de pression, sans en avoir l’air, de la part du coach lyonnais. En espérant pour l’OL que cela porte ses fruits dès ce mercredi au Groupama Stadium.