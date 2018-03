OL : Genesio exhorte ses troupes à éviter cette grossière erreur

Dans : OL, Ligue 1, Europa League, Coupe d'Europe, OM.

En l'espace de quatre jours, l'Olympique Lyonnais jouera deux matches cruciaux concernant la suite de sa saison. Ce jeudi, l'OL essaiera d'abord de décrocher un ticket pour les quarts de finale de l'Europa League, dont la finale aura lieu au Groupama Stadium, puis dimanche Anthony Lopes et ses coéquipiers iront à Marseille pour essayer de prendre des points précieux dans la course au podium. Mais pour Bruno Genesio, il est évident que ses joueurs doivent surtout prendre les choses dans l'ordre et ne pas mélanger les deux sous peine d'une possible double désillusion.

« L'important, c'est de les gérer les deux matches, l’un après l'autre. Le plus important, c'est le match contre le CSKA Moscou. Ensuite on aura le temps pour penser à Marseille. On doit bien se préparer pour nous qualifier. Nous sommes qu'à la moitié de notre double confrontation. Rien n'est acquis et le danger serait de penser à Marseille avant notre match de demain. On doit rester concentrés sur le jeu et ne pas penser qu'on est qualifiés car on a gagné là-bas, a prévenu le technicien de l’Olympique Lyonnais, qui avoue quand même que ces deux matches sont identifiés comme cruciaux depuis pas mal de temps. C'est le message qu'on véhicule entre nous depuis quelque temps. Les joueurs, le staff et le club dans son ensemble, nous sommes tous conscients que ce sont deux matches importants pour continuer après la trêve dans nos deux objectifs essentiels fixés en début de saison. Mais on va se concentrer d'abord sur demain avant de penser au déplacement à Marseille. »