OL : Genesio-Depay, 1 -1, Aulas siffle la fin du match

Dans : OL, Ligue 1.

Une semaine après son petit coup de sang après le match Angers-OL, Memphis Depay postule évidemment à une place de titulaire pour le Lyon-Bordeaux de ce samedi. On le sait, Bruno Genesio n'a pas réellement apprécié les propos de l'attaquant international néerlandais et il lui a dit de vive voix et devant la totalité des autres joueurs lyonnais cette semaine à l'entraînement. Pas de quoi inquiéter Jean-Michel Aulas qui estime que son entraîneur a eu une réaction parfaite et que cela va éviter que l'histoire tourne au vinaigre.

Pour le président de l'Olympique Lyonnais, tout est désormais réglé. Et cela grâce à Bruno Genesio, mais également à Memphis Depay. « On a Memphis, un joueur de grande qualité qui a une grande personnalité, et on a un coach qui a su prendre les affaires en main pour retourner la situation et la maîtriser. Évidemment, Memphis en a trop fait avec ses déclarations. Mais j'ai vécu ça de manière assez cool, et je n'imagine pas que Memphis ait gêné les autres. Il n'a seulement pas respecté un certain nombre de règles collectives (...) On se plaint assez souvent du manque de personnalités. Là, on a des personnalités. Elles peuvent en faire trop, mais elles acceptent la règle du jeu, car elles ont l'habitude des organisations qui ne plaisantent pas », fait remarquer, dans L'Equipe, le patron de l'OL, mettant ainsi un terme au débat.