OL : Genesio change tout pour relancer l'OL, son choix va étonner !

Dans : OL, Ligue des Champions.

Accroché par Hoffenheim et Bordeaux, victorieux dans la douleur à Angers... L’OL n’est pas au mieux de sa forme ces dernières semaines.

Et ce n’est pas vraiment une bonne nouvelle à quelques heures d’un match décisif face à Hoffenheim en Ligue des Champions. Jean-Michel Aulas a tenté de bousculer certains de ses joueurs dans la semaine, comme Tanguy Ndombele par exemple. Mais l’entraîneur rhodanien Bruno Genesio a visiblement un autre plan pour tenter de relancer la machine. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que cela va surprendre puisque selon L’Equipe, le coach de l'OL va aligner un 5-3-2 pour la réception des Allemands, ce mercredi au Groupama Stadium.

Annoncés titulaires plus tôt dans la semaine, Bertrand Traoré… et Tanguy Ndombele devraient débuter sur le banc. Une décision très étonnante, d’autant que l’international français avait livré un match XXL en Allemagne, il y a deux semaines. C’est donc Jérémy Morel qui devrait profiter de cette réorganisation totale de l’équipe par Bruno Genesio, accompagnant Jason Denayer et Marcelo en défense. Les couloirs seraient occupés par Rafael et Ferland Mendy, tandis que Pape Cheikh Diop intégrerait le milieu de terrain. Tout cela demande bien évidemment confirmation avec les compositions officielles juste avant le match. Mais si ce onze se vérifie, il risque de faire parler dans la capitale des Gaules…

Le onze probable de l’OL selon L’Equipe : Lopes – Rafael, Marcelo, Denayer, Morel, Mendy – Diop, Tousart, Aouar – Fekir, Depay.