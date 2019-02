OL : Genesio annonce un changement de schéma pour stopper Messi

Dans : OL, Ligue des Champions.

Opposé à un Paul Pogba en grande forme ces dernières semaines, le Paris Saint-Germain a parfaitement neutralisé le milieu de Manchester United (0-2) mardi.

Une semaine plus tard, l’Olympique Lyonnais sera lui aussi confronté à un sacré casse-tête dans son huitième de finale de la Ligue des Champions. Un problème nommé Lionel Messi, le chef d’orchestre du FC Barcelone que peu d’équipes parviennent à neutraliser. Alors quelles solutions pour Bruno Genesio ? Une chose est sûre, l’entraîneur des Gones n’optera pas pour le marquage individuel jugé suicidaire. Le technicien mise plutôt sur un milieu renforcé.

« Ce sera plus collectivement qu’il faudra être capable de répondre, a expliqué Genesio lors d’un échange avec les lecteurs du Progrès. On devra renforcer notre milieu de terrain et la pression autour de lui. Si on exerce un marquage individuel sur ce genre de joueur, à un moment donné, il fera la différence. Et puis, il y a un autre aspect. Il faudra, bien sûr, bien défendre, quand on n’aura pas la possession du ballon. » Sans Nabil Fekir suspendu à l'aller, l’OL pourrait bien ajouter un profil à la Lucas Tousart aux côtés d’Houssem Aouar et de Tanguy Ndombele.