OL : Genesio a un énorme doute sur son avenir à Lyon

Dans : OL, Ligue 1.

Distancé par ses concurrents dans la course au podium, l’Olympique Lyonnais n’a quasiment plus le droit à l’erreur.

A cause de ses quatre matchs consécutifs sans victoire, dont trois défaites, le club rhodanien se retrouve à sept points de l’AS Monaco et possède six longueurs de retard sur l’Olympique de Marseille. De quoi mettre une sacrée pression sur les épaules de Bruno Genesio. Même s’il reçoit régulièrement le soutien de son président Jean-Michel Aulas, l’entraîneur de l’OL, peu épargné par les critiques, sait pertinemment que cette fin de saison pourrait influencer son avenir.

« Depuis que j’ai commencé ma carrière d’entraîneur, je me sens très bien. Le début a été un peu difficile à vivre. Personnellement, je ne me trouve pas forcément marqué mais c’est à vous de me le dire (rires). Concernant mon avenir, ça sera plus simple si on parvient à atteindre nos objectifs, a reconnu le technicien. Mais je pense avant tout à bien préparer les matchs qui viennent, dont ce derby qui nous attend. » Tout autre résultat qu’un succès face à l’AS Saint-Etienne dimanche (17h) serait mal accueilli du côté de l'OL, où l'on rêve aussi d'atteindre la finale de l'Europa League au Groupama Stadium.