OL : Genesio a été nul, Dave Appadoo ne comprend pas

Dans : OL, Ligue 1.

Bruno Genesio a recadré Memphis Depay mardi devant l'ensemble des joueurs de l'Olympique Lyonnais, l'entraîneur de l'OL n'ayant pas apprécié de voir son attaquant vedette remettre en cause ses choix tactiques samedi dernier devant la presse. Sur le thème de l'ironie, Bruno Genesio a balancé quelques cartons jaunes à l'international néerlandais, ce qui est tout sauf anodin. Pour Dave Appadoo, même si le coach lyonnais a ses raisons, la manière dont il a tenu à s'expliquer avec Memphis Depay n'est pas glorieuse et surtout n'avait pas à se faire à cet instant.

« Je trouve que Bruno Genesio pousse loin, parce qu’il a déjà mis plusieurs fois Memphis Depay en tribune ou sur le banc. Et je crois qu’il n’a plus à démontrer son autorité, il ne s’est pas couché devant Depay, c’est même le contraire. Et je pense que c’est son management qui a permis à Memphis Depay qui a permis de faire la fin de saison qu’il a fait. Là, quand il a eu sa série de matches très ordinaires et que Genesio l’a encore piqué, la réponse de Depay ne s’est pas fait attendre puisqu’à chaque fois qu’il est entré il a été décisif et efficace. Mais là Genesio pousse un peu le curseur un peu trop, c’est très dur car il l’allume devant ses coéquipiers. Je ne sais pas ce qu’il veut démontrer, parce qu’il est respecté dans son club. Ressortir les vieux dossiers comme les retards ce n’est pas bien. OK la déclaration de Depay est un peu arrogante et pas super respectueuse, mais sa première réponse elle a été faite sur le terrain. Il n’est pas rentré comme Rabiot contre l’OM en trainant les pieds, il est plutôt rentré comme Mbappé, Pourquoi aller appuyer la dessus après ? A un moment, Memphis Depay, il peut se dire que ça commence à bien faire », prévient, dans L'Equipe d'Estelle, Dave Appadoo, convaincu que Bruno Genesio s'est raté à cette occasion sur la gestion de Memphis Depay.