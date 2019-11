OL : Garcia malmène Reine-Adelaïde, où est le scandale ?

Dans : OL.

Recruté pour plus de 25 ME par l’Olympique Lyonnais l’été dernier, Jeff Reine-Adelaïde n’a toujours pas disputé la moindre rencontre dans son intégralité. La question de sa gestion se pose dans la capitale des Gaules…

Et pour cause, Rudi Garcia avait décidé de le sortir dès la mi-temps à Marseille avant de le sacrifier avant même le repos contre Nice pour faire entrer Youssouf Koné et compenser le carton rouge récolté par Fernando Marçal. Face au Zénith Saint-Pétersbourg ce mercredi soir, l’ancien Angevin va-t-il disputer (enfin) une rencontre dans son intégralité ? En attendant de connaître la réponse, Le Monde est allé interroger Axel Lablatinière, ancien responsable de la cellule de recrutement du SCO d’Angers. Et pour celui qui connaît très bien « JRA », la gestion de Rudi Garcia n’a rien de scandaleuse.

« Stéphane Moulin (entraîneur du SCO) lui avait dit qu’il devait progresser dans ce domaine. Quand tu vises plus haut, tu dois savoir défendre à la transition quand ton équipe perd le ballon. On a eu Sofiane Boufal et Nicolas Pepe. Et Jeff Reine-Adelaïde n’échappe pas à la règle. Peut-être que Garcia veut le ménager, qu’il considère qu’il ne fait pas encore les efforts pour défendre ou qu’il n’est pas encore prêt physiquement à les assumer… » a commenté l’ancien dirigeant du SCO d’Angers, qui valide plutôt la méthode prônée par Rudi Garcia, lequel refuse pour l’instant d’exposer de manière trop importante le meneur de jeu de 21 ans.