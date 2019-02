OL : Gamer over ou same player shoot again, Aulas répondra le 31 mars !

Dans : OL, Ligue 1.

Après avoir tenu tête à Pep Guardiola ou encore à Thomas Tuchel plus tôt dans la saison, Bruno Genesio a cette fois tenu en échec un certain Ernesto Valverde à l’occasion du match nul entre l’OL et Barcelone au Groupama Stadium (0-0). A n’en pas douter, le coach rhodanien a prouvé cette saison qu’il était capable de réaliser de jolis coups tactiques, et de contrecarrer les plans de ses adversaires, même les plus prestigieux. Cela étant, il n’est pas certain que Bruno Genesio soit conservé par Lyon à l’issue de la saison, alors que son contrat avec les Gones expire en juin prochain.

Au micro de RMC Sport, Jean-Michel Aulas a par ailleurs annoncé que c’est le 31 mars prochain qu’une décision définitive sera prise concernant l’avenir de Bruno Genesio. « On l’a évoqué à plusieurs reprises. On a réuni le comité de gestion la semaine dernière, et on a choisi de prendre une décision fin mars. Fin mars, on saura (si Genesio est conservé ou non), en fonction des résultats et de ce qu’on ressent. Bruno est quelqu’un que j’apprécie énormément, la confiance est grande. Rendez-vous le 31 mars » a confié Jean-Michel Aulas, qui ne sait pas encore s’il prolongera Bruno Genesio, mais qui donne une date précise. Encore un peu de patience donc pour le coach lyonnais, qui a toujours clamé son envie de poursuivre l’aventure dans le Rhône. Et cela alors que ce mercredi matin, le nom de Patrick Vieira est évoqué comme un possible futur entraîneur de l'Olympique Lyonnais.