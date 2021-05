OL : Galtier dit oui à Lyon, et fonce à Nice

Dans : OL.

Champion de France avec Lille le week-end dernier, Christophe Galtier a l’embarras du choix.

Sauf surprise, celui-ci se fera entre Nice et l’OL. Il a en effet discuté avec Naples, mais le club de Campanie semble se diriger vers le recrutement d’un entraineur italien. Depuis longtemps, l’ancien coach de l’ASSE possède une offre assez dingue de la part de l’OGC Nice, qui lui fait un pont d’or pour le mettre à la tête d’un projet qui se veut dépensier et ambitieux. Le recrutement a même déjà été discuté avec Julien Fournier, le directeur général du club azuréen. Mais l’OL n’a pas dit son dernier mot, et Juninho ainsi que le président Aulas ont sorti eux aussi les arguments sportifs et financiers pour convaincre Christophe Galtier. Les deux rendez-vous effectués coup sur coup ont eu leur effet, puisque L’Equipe annonce un accord entre l’entraineur et l’Olympique Lyonnais sur les bases de son futur contrat. Partie gagnée donc ?

Pas du tout, car ce mercredi, le technicien fraichement champion de France a pris la direction de Nice pour poursuivre ses discussions avec le Gym. Et le quotidien sportif l’assure, c’est encore du côté des Aiglons que son coeur balance. Néanmoins, l’accord trouvé avec Lyon lui permet de « bloquer » sa place pour quelques jours encore, car la décision finale ne devrait plus tarder. Trouver un entraineur est en effet la première des priorités pour l’OL, et la volonté de régler rapidement ce dossier est, elle totalement unanime. D’ailleurs, Christophe Galtier est également de cet avis, et son choix a de grandes chances d’être connu avant la fin du week-end. En tout cas, cette situation lui permet d’avoir un choix royal après une saison où il a mis tout le monde d’accord avec le LOSC.