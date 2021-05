Galtier proche de Lyon, Canal+ confirme !

Dans : OL.

Présent à Lyon depuis mardi soir, Christophe Galtier est désormais le favori pour devenir entraîneur de l'OL. Une annonce pourrait intervenir ce mercredi.

Depuis qu’il a annoncé son départ de Lille, 48 heures à peine après avoir gagné le titre de champion de France avec le LOSC, Christophe Galtier est au cœur de toutes les rumeurs. Mais pour David Berger, la tendance forte est la venue du technicien français sur le banc de l’Olympique Lyonnais à la place de Rudi Garcia. Le journaliste de Canal+ est même presque convaincu que la situation pourrait se décanter dès ce mercredi. Alors que Nice paraissait être en pole position, Jean-Michel Aulas aurait réussi à inverser la tendance.

« La réalité est que Christophe Galtier a été reçu par Lyon mardi soir, la réalité aussi est que Christophe Galtier penche plus vers Lyon malgré tout ce qu’il a dit sur Nice dans cette interview et le fait qu’il croit réellement au projet niçois. Il y a eu des discussions avec Naples, ils se sont vus trois fois avec les dirigeants napolitains, mais la piste s’est éloignée. Christophe Galtier a d’autres critères pour faire son choix que ceux dont on parle (…) Je dis que la tendance c’est Lyon et on devrait avoir la réponse dans les 24 heures », a confié, lors du LFC, David Berger, journaliste de Canal+. Bien évidemment, du côté de l'Olympique Lyonnais on reste discret et prudent, car les sollicitations sont nombreux pour le désormais ancien entraîneur de Lille dont toute l'Europe a désormais entendu parler.