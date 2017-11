OL : Galtier applaudit Genesio et voit Lyon très haut en L1

Dans : OL, Ligue 1, ASSE.

Disposant désormais d'un avis objectif depuis son départ de l'AS Saint-Etienne, Christophe Galtier a tenu à féliciter l'Olympique Lyonnais de Bruno Genesio pour son bon début de saison.

Grâce à sa très belle victoire face à Nice dimanche (5-0), le club rhodanien s'est emparé de la deuxième place du championnat de France. Un classement que l'OL mérite amplement, aux dépens de l'AS Monaco, surtout quand on regarde les dernières performances des deux équipes. Si le Paris Saint-Germain semble intouchable, puisqu'il file déjà vers le titre avec neuf points d'avance après 14 journées de L1, Lyon est pour l'instant le mieux placé pour être son dauphin, avec une place directement qualificative pour la Ligue des Champions en prime. Une théorie confirmée par Christophe Galtier.

« Oui, les Lyonnais sont favoris pour la 2e place. Ils ont bien remplacé les cadres, il y a eu des départs importants. Ça a un peu coincé au départ, il y avait beaucoup de nouveaux joueurs, des joueurs étrangers. Bruno Genesio a su améliorer son collectif, il est très rassurant sur le banc. L'équipe est très séduisante. Quand on voit la qualité et les efforts, sur le repli défensif, mais aussi l'envie des courses vers l'avant, on voit que l'équipe est vraiment dangereuse. À mon sens, ils seront sur le podium et pas loin de la 2e place », a avoué, sur Canal+, l'ancien entraîneur de l'ASSE, qui est lui aussi impressionné par la qualité offensive, mais aussi défensive de l'OL depuis quelques semaines. Si même les Verts commencent à applaudir les Gones...