OL : Fureur à Lyon, les anti-Aulas prévoient un coup

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Mercredi, l'OL retrouvera le Groupama Stadium pour la réception de Brest en Ligue 1. Un match prévu alors que le fossé devient colossal entre l'équipe dirigeante et les supporters. On craint un scénario similaire au match de Strasbourg.

Quelques heures pour permettre à l'OL d'améliorer son effectif sur le plan sportif, et peut-être calmer la gronde des siens. La fin de mercato est agitée dans le Rhône. Les Lyonnais finalisent leurs dernières opérations pour renouveler une équipe malade en Ligue 1. Le but est de retrouver une équipe compétitive et motivée pour conclure au mieux la saison. Surtout, les dirigeants lyonnais passent au révélateur et se doivent de montrer à leurs supporters qu'ils maîtrisent encore la situation. Car, il faut bien le dire le trio Ponsot-Cheyrou-Aulas crispe de plus en plus le public. Pour preuve, le dernier match de championnat à domicile contre Strasbourg où banderoles, insultes et manifestations violentes avaient été légions.

Le chaos pour OL-Brest à cause de Juninho ?

Dans les rangs lyonnais, on craint pareil scénario pour le match de mercredi et la réception de Brest dans le cadre de la 21e journée. Il semblerait que les arrivées de Sarr et Jeffinho ainsi que le départ de Toko Ekambi n'aient pas calmé les ultras. Selon le Figaro, l'OL « appréhende » les retrouvailles avec le Groupama Stadium. Jean-Michel Aulas n'est même plus épargné par les ultras. Le groupe Lyon 1950 l'a d'ailleurs attaqué dans un communiqué publié ce mardi, lui reprochant de ne pas tenir ses promesses de résultats et de maintenir en poste Bruno Cheyrou et Vincent Ponsot.

Une défiance renforcée par les déclarations du président lyonnais envers Juninho le week-end dernier. Dans le Monde notamment, il a chargé son ancien joueur et directeur sportif. Il a accusé le Brésilien d'être le principal responsable du déclassement de l'OL. Des arguments qui ne plaisent plus aux supporters, lesquels ont encore une grande admiration pour Juninho. Alors que ce dernier a fêté son anniversaire lundi, on peut s'attendre à des hommages de la part du Groupama Stadium voire plus. Le Brésilien pourrait faire figure de martyr face au trio dirigeant et justifier de nouvelles actions contre les trois hommes. Une tension qui ne va pas aider l'OL dans sa quête de points et de victoires, laquelle doit continuer face au mal-classé brestois.