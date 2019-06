OL : Filipe Luis est cher, Lyon a un plan de secours !

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Afin de remplacer Ferland Mendy, lequel a été vendu au Real Madrid pour plus de 50 ME bonus compris, l’Olympique Lyonnais a activé la piste Filipe Luis, sous l’impulsion de Sylvinho. Mais le défenseur brésilien, en fin de contrat avec l’Atlético de Madrid, a un gros salaire et de nombreux prétendants. La piste n’est pas enterrée, mais elle sera compliquée à mener à son terme pour le club rhodanien. Ainsi, d’autres profils sont étudiés par l’Olympique Lyonnais selon L’Equipe. Et ils mènent encore et toujours à des Brésiliens.

« Filipe Luis souhaiterait se positionner sur son avenir à la fin de la Copa America. Mais l’OL aimerait être fixé plus rapidement. Les latéraux gauches brésiliens Renan Lodi (Club Athletico Paranaense) et Ayrton Lucas (Spartak Moscou), dont les noms avaient été soufflés par Juninho à l’OL il y a un an, seraient également pistés » annonce le quotidien national, sans pour autant dévoiler les éventuels prix de ces deux jeunes joueurs de 21 ans. Du côté de Lyon, on a en tout cas la volonté de recruter rapidement un second arrière gauche, après s’être attaché les services du très jeune Hériter Deyonge (17 ans) en provenance du PSV Eindhoven.