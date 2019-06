OL : Ferland Mendy au Real, Lyon sort du silence

Dans : OL, Mercato, Liga.

Le marché des transferts ouvre ses portes officiellement dans les prochains jours, et un départ majeur est déjà annoncé du côté de l’Olympique Lyonnais.

En Espagne comme en France, le transfert de Ferland Mendy vers le Real Madrid ne fait plus l’ombre d’un doute, le prix payé (60 ME) et la visite médicale prévue à Clairefontaine prochainement sont même déjà certifiés par la presse espagnole. Mais rien n’est fait officiellement et c’est ce qu’a tenu à rappeler l’OL dans un communiqué. Démentant fermement un accord avec le Real Madrid pour le transfert, le club rhodanien a tenu à répondre à la tendance forte de ces derniers jours, histoire de faire comprendre que rien n’était joué.

« L’Olympique Lyonnais dément un accord avec le Real Madrid pour un éventuel transfert de son défenseur international Ferland Mendy, contrairement à ce qui peut être relayé par certains médias », a fait savoir le club de Jean-Michel Aulas, qui n’a visiblement pas encore reçu l’offre au montant correct, même si les Merengue font certainement pression pour boucler cette opération le plus rapidement possible. Un communiqué qui rappelle celui qui avait été publié pour démentir le transfert de Nabil Fékir à Liverpool, annoncé comme fait, et qui n’avait finalement jamais vu le jour.