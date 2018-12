OL : Ce bug du mercato que JM Aulas galère à expliquer

Dans : OL, Ligue 1, Mercato, Premier League.

L’été dernier, Nabil Fekir était tout proche de rejoindre Liverpool au mercato. Mais alors que l’OL et les Reds avaient trouvé un accord pour le transfert de l’international français, l’opération a finalement capoté au tout dernier moment. Invité de RMC Sport, Jean-Michel Aulas est revenu sur ce transfert avorté, expliquant qu'il ignorait pourquoi Liverpool avait annulé le transfert. Par ailleurs, le patron de l'OL a confirmé qu'il souhaitait prolonger le contrat de son capitaine dans les prochaines semaines.

« Fekir n'a pas rejoint Liverpool car au dernier moment, les trois parties ne se sont pas mises d'accord. Mais cela ne concerne pas uniquement Liverpool et l'Olympique Lyonnais puisqu'il y avait un accord entre les deux clubs. Le club anglais a changé d’avis. Et comme nous étions pressés de libérer Fekir qui partait à la Coupe du monde, nous avions décidé d’en finir avec ce dossier. Son genou ? Je pense que c’est un argument qui a été évoqué par Liverpool, mais je doute que ce soit la raison pour laquelle l’opération a échoué. Une prolongation de contrat ? Oui, c’est en cours. Elle est sur mon bureau. Nous allons faire en sorte qu’il puisse en prendre connaissance bientôt » a expliqué Jean-Michel Aulas, déterminé à conserver son meneur de jeu encore longtemps. Et cela malgré la mauvaise période qu’il traverse actuellement.