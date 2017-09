OL : Fekir refuse de déjà se prendre la tête avec ce rendez-vous

Dans : OL, Europa League, Coupe d'Europe.

Le 16 mai 2018, le Groupama Stadium accueillera la finale de l'Europa League. Un rendez-vous que les supporters de l'Olympique Lyonnais ont évidemment déjà noté, l'OL ayant atteint le stade des demi-finales la saison passée et Jean-Michel Aulas ayant fait de cette compétition européenne un objectif majeur. Cependant, du côté des joueurs, on est nettement plus prudent et avant d'affronter l'Atalanta ce jeudi à Lyon, Nabil Fekir a calmé tout le monde concernant cette éventuelle finale prévue dans neuf mois.

« Si on pense déjà à la finale ? Non, on n'y pense pas trop. c’est encore très loin. Il y a encore beaucoup de matchs et d'étapes à franchir. Il faut d'abord se concentrer sur le match contre l’Atalanta, a prévenu le capitaine de l’Olympique Lyonnais, conscient que ses coéquipiers et lui vont devoir montre autre chose que ces derniers temps s’ils veulent renverser l’Atalanta. Nous sommes ambitieux et donc pas contents de nos derniers résultats qui ne sont pas ceux espérés. Mais on va jouer sans pression. On a confiance en nous et en nos qualités. On espère faire un grand match pour reprendre confiance et renouer avec la victoire.»