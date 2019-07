OL : Fekir quitte Lyon, il se « pète la gueule » au mercato

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

En quittant l’Olympique Lyonnais pour rejoindre le Bétis Séville au mercato, Nabil Fekir a surpris tout le monde. L’époque où le capitaine rhodanien était proche de Liverpool semble bien loin, et sa signature chez le récent 10e de Liga démontre automatiquement une importante régression dans la carrière de l’international tricolore. Sur le plateau de La Chaîne L’Equipe, Nabil Djellit a avoué qu’il était déçu de la tournure des évènements pour Nabil Fekir, et que sa régression était importante. Même si pour le journaliste de France Football, il est encore possible de voir l’ancien Lyonnais dans un top club d’ici un ou deux ans.

« On veut mettre Nabil dans les meilleures dispositions, car le Betis le juge comme une star au cœur du projet. Ce transfert ne présage de rien sur l’avenir de Fekir. Dans deux ans, il sera peut-être au Barça. Mais c’est quand même une déception. C’est un joueur majeur sur les dernières saisons en L1, ça a été le leader de la deuxième meilleure équipe française. Je veux bien qu’il se pète la gueule d’un étage. Le Betis, c’est un vrai club de foot, avec une assise populaire. C’est quand même une dégringolade pour Fekir » a expliqué Nabil Djellit dans des propos rapportés par FootRadio.com. A l’ex Gone de briller en Liga afin de susciter l’intérêt de gros clubs d’ici quelques mois…