OL : Fékir lâche un étrange aveu sur le mercato d’hiver !

Dans : OL, Mercato.

Véritable héros de l’Olympique Lyonnais ce mercredi à Kiev, Nabil Fékir a répondu à ceux qui évoquaient sa baisse de régime, et à ceux qui doutaient de sa capacité à être encore décisif dans les grands matchs.

Forcément, à l’heure d’aller chercher une qualification européenne qui vaut très cher et rapporte gros à son club, le capitaine lyonnais était heureux d’avoir été au rendez-vous. Mais dans le même temps, l’attaquant rhodanien a évoqué son avenir, à l’heure où Jean-Michel Aulas prépare une proposition pour prolonger son contrat. Et s’il ne se voit pas spécialement partir rapidement de l’OL, Nabil Fékir n’a en tout cas fermé aucune porte, y compris pour le mois de janvier.

« Si je suis le héros ? Non, c’est toute l’équipe même si c’est moi qui marque le but. Le foot c’est comme ça, des périodes où ça va un peu moins bien. Ce soir il fallait être présent, et toute l’équipe a été présente. Ma prolongation ? On verra ça avec le président. Rester à l’OL ? Pourquoi pas. Pas de départ cet hiver ? Non, non pas pour l’instant, mais vous savez dans le foot rien n’est fait à l’avance », a expliqué celui qui fait saliver quelques formations anglaises, même s’il paraît difficile de concevoir que Jean-Michel Aulas laisse filer son porte-drapeau en plein milieu d’une saison où tout reste encore à jouer.