OL : Fekir capitaine, une immense fierté et une grosse surprise

Dans : OL, Ligue 1.

Cette saison, Nabil Fekir a pris une nouvelle dimension à l’Olympique Lyonnais. Grâce à ses performances sportives, bien-sûr. Mais également parce que Bruno Genesio lui a confié le brassard de capitaine suite aux départs de Maxime Gonalons, Corentin Tolisso et Alexandre Lacazette. Une fierté pour l’international français… Dans une interview accordée à l’UEFA, ce dernier a par ailleurs expliqué qu’il avait eu du mal à réaliser qu’il avait été choisi pour être le capitaine de l’OL en début de saison, preuve de son immense fierté.

« Le brassard de capitaine, c'est la première pour moi, ça me donne un peu plus de confiance, de responsabilités aussi mais c'est quelque chose que j'aime bien. J'essaye de prendre ce rôle à cœur et de donner le meilleur de moi-même. Ça m'a poussé à me livrer un peu plus, à parler, à aller plus vers les autres. Ça m'a donné un peu plus de confiance, comme j'ai dit et c'est bien. Je ne réalisais pas trop au début mais quand tu vois les capitaines passés par Lyon, c'est exceptionnel. Aujourd'hui, j'ai la chance de porter ce brassard et j'essaye de donner le maximum » a confié le meneur de jeu de l’OL, qui s’est visiblement pincé une ou deux fois pour y croire. Désormais, il a totalement appréhendé ce rôle qui lui va comme un gant de l’avis de tous.