OL : Fan de Tousart, ce club italien ne lâche pas l'affaire

Dans : OL, Mercato, Ligue 1, Serie A.

Les différents championnats débutent à peine que certaines formations identifient déjà les postes à renforcer lors des prochains mercatos.

Et du côté de l’Inter Milan, le renfort d’un milieu défensif serait d’ores et déjà souhaité. Ainsi, selon les informations obtenues par le Corriere dello Sport, une short-list de trois noms a été établie par la direction milanaise. Dans cette liste, on y retrouverait un joueur de l’Olympique Lyonnais, déjà associé à plusieurs formations de Série A ces derniers mois. Il s’agit bien évidemment de Lucas Tousart, l’international espoir français jouissant d’une excellente cote en Italie.

Selon le média transalpin, il est tout à fait envisageable que l’Inter Milan passe concrètement à l’action l’été prochain pour tenter de recruter le milieu défensif de l’Olympique Lyonnais. L’affaire sera néanmoins complexe et l’Inter Milan a donc deux plans de secours, dont celui menant à Cesc Fabregas de Chelsea, dont le registre est néanmoins très différent. Joueur assez réputé en Série A, Denis Praet est également dans le viseur de l’Inter, qui a toutefois très clairement identifié Lucas Tousart comme son objectif n°1. Reste à savoir si un éventuel transfert sera possible dans plusieurs mois. A l’évidence, tout dépendra de la saison de l’ex-milieu défensif de Valenciennes…