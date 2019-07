OL : Face à Lyon, Lille s'avoue presque vaincu pour Benjamin André

Dans : OL, LOSC, Mercato.

Afin de compenser le départ de Thiago Mendes à Lyon, Lille a jeté son dévolu sur Benjamin André (28 ans).

Mais sur ce dossier, plus les jours passent plus cela devient compliqué. Le LOSC a bien tenté sa chance à deux reprises avec des offres de 4 et 5 M€, mais le Stade Rennais attend plutôt 9 M€ pour libérer son milieu de terrain. Dans ce contexte, le club nordiste n’avait vraiment pas besoin de la concurrence de l’Olympique Lyonnais sur cette piste. D’autant que le président Gérard Lopez n’a pas forcément les moyens d’augmenter la mise.

« C'est un joueur qui plaît beaucoup à Luis (Campos, le directeur sportif) et à Christophe (Galtier, l'entraîneur). Parce qu'il a de l'expérience et qu'on perd Thiago Mendes. Il connaît très bien la Ligue 1, donc il est opérationnel de suite. Il joue à un poste similaire, à la récupération. Et le joueur a absolument envie de venir », a expliqué le patron du LOSC à RMC.

La « limite » de Lille

« On a du respect pour son club, on a émis une offre. Si Rennes tombe d'accord avec nous, on l'accueillera avec plaisir parce que c'est un joueur qui entre bien dans notre projet, mais ça ne dépend pas de nous, a prévenu le dirigeant. On sait qu'on a une limite sur ce qu'on peut proposer. C'est un sujet qui n'est pas clos. » Face à l’OL, qui vient de récolter environ 110 M€ pour Ferland Mendy et Tanguy Ndombele, la lutte s’annonce déséquilibrée.