OL ‍: Fabio Grosso viré, Lyon prêt à abattre une carte surprise

Par Corentin Facy

Fabio Grosso est en grand danger à l’OL après la défaite contre Lille et pourrait prendre la porte en cas de mauvais résultats face à Monaco et Marseille lors des deux prochains matchs de Ligue 1.

« Avec ce coach, on ne gagnera jamais ». Un joueur de l’Olympique Lyonnais a lâché la phrase qui tue, relayée par RMC et qui fragilise grandement Fabio Grosso. L’espoir était pourtant présent après la victoire face au Stade Rennais juste avant la trêve internationale. Mais la défaite contre Lille dimanche soir au Groupama Stadium (0-2) a replongé un club tout entier dans le doute et dans la crise. Scotché à la dernière place du classement, l’OL ne compte que sept points et la situation pourrait s’aggraver la semaine prochaine avec des matchs contre Monaco puis Marseille à l’extérieur.

A en croire les informations de la radio, Fabio Grosso pourrait prendre la porte s’il ne parvient pas à ramener des points de ces deux déplacements dans le sud de la France. Au-delà des résultats catastrophiques, Fabio Grosso interroge en interne en raison de ses choix étranges. La mise à l’écart de certains cadres tels que Tolisso, Lacazette et même Cherki est incomprise par une partie du groupe, tout autant que les changements de schéma tactique à chaque mi-temps ou presque. RMC fait savoir en ce début de semaine que le départ de Fabio Grosso n’est pas encore acté mais a de fortes chances de se concrétiser au début du mois de décembre si la tendance négative se confirme.

Bréchet plan A de Textor pour remplacer Grosso ?

Et contre toute attente, John Textor pourrait abattre une carte surprise pour remplacer le champion du monde 2006 en piochant en interne cette fois-ci. Entraîneur des U19 de l’OL, Jérémie Bréchet fait partie des sérieux candidats pour prendre le banc de l’équipe professionnelle en cas de départ de Fabio Grosso. Après le départ de Laurent Blanc, l’ex-défenseur lyonnais avait intégré l’équipe pro en compagnie de Sonny Anderson et de Jean-François Vulliez. Il pourrait cette fois être nommé capitaine de l’équipe, seul et pour une plus longue période. Voici en tout cas une piste crédible étudiée par l’état-major du club à l’heure où les rumeurs Frédéric Antonetti, Bruno Genesio et Jorge Sampaoli ont été balayés d’un revers de la main.