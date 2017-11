OL : Everton puis l’ASSE, Genesio ne joue plus sa peau

Dans : OL, Ligue 1, ASSE.

Placé devant un ultimatum par son président à l’issu d’un nouveau résultat décevant à Angers le mois dernier (3-3), Bruno Genesio a redressé la barre de manière spectaculaire.

Les victoires s’enchainent pour Lyon qui est désormais bien placé en Europa League et a pris place sur le podium en Ligue 1. Autant dire que l’ambiance s’est détendue dans le Rhône. Mais ce statut revigoré peut-il être remis en cause en cas de contre-performance face à Everton, puis dans le Chaudron face aux Verts ? Pas vraiment selon Le Progrès, pour qui la moyenne de deux points par match demandée par Jean-Michel Aulas est déjà atteinte, ce qui laisse son entraineur fétiche assez tranquille sur son avenir. Néanmoins, ne comptez pas sur Bruno Genesio pour se relâcher avec les échéances qui arrivent.

« Jouer tous les trois jours, c’est ce qui nous fait avancer. Il y aura du monde au stade et c’est très excitant. Voilà une belle opportunité pour prolonger notre série. Nous allons enchaîner avec le derby. Mais ce rendez-vous est très important. Maintenant, on a besoin d’emmagasiner de la confiance et le meilleur moyen de bien préparer le derby, c’est de gagner contre Everton », a confié le coach lyonnais, persuadé que ses joueurs ne feront pas l’erreur de se croire déjà arrivés. Car même si Everton est en crise et que l’AS Saint-Etienne ne parvient plus à gagner, il s’agira de deux adversaires particulièrement motivés par l’idée de faire tomber l’OL.