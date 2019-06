OL : Et si finalement, Ndombele restait à Lyon ?

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Le mercato n’a pas officiellement ouvert ses portes que déjà, un départ de Tanguy Ndombele est considéré comme certain par la majorité des médias.

Courtisé par le PSG, Manchester City, Tottenham ou encore la Juventus Turin, l’international français est le joueur le plus bankable de l’effectif lyonnais. Mais le départ de Ferland Mendy vers le Real Madrid pour une somme comprise entre 40 et 50 ME pourrait bien modifier les plans de Jean-Michel Aulas au mercato. D’autant que selon les informations de Bilel Ghazi, journaliste pour L’Equipe, Tanguy Ndombele n’a pas officiellement demandé à partir.

« Une chose est certaine, Ndombele n’a pas encore demandé à partir. Et son dossier est pour l’instant bien moins avancé que celui de Mendy. Ce qui n’était pas prévu. A voir quelles incidences ça peut avoir sur la stratégie de ventes » a ainsi expliqué le journaliste toujours très bien informé sur le mercato de l’Olympique Lyonnais, sous-entendant clairement que le départ de Ferland Mendy pour une très grosse somme d’argent pourrait avoir une incidence directe sur le dossier de Tanguy Ndombele. Même si selon certaines indiscrétions, l’international tricolore possède un accord de principe avec Tottenham…