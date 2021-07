OL : Enorme coup de pression dans le dossier Onana

Dans : OL.

Annoncé du côté de l’Olympique Lyonnais depuis plusieurs semaines déjà, André Onana est également courtisé par un grand club de Serie A durant ce mercato estival. Pas vraiment une bonne nouvelle pour Peter Bosz...



Même si Anthony Lopes semble indéboulonnable au sein du club rhodanien, malgré une saison dernière bien mitigée, Peter Bosz a clairement envie de bousculer les choses. Si la priorité de l’OL lors de ce marché des transferts ne semble pas être au poste de gardien de but, mais plus en attaque pour remplacer Memphis Depay, le nouvel entraîneur des Gones fait de cette quête d’un portier une question d’honneur. Et pour arriver à ses fins, Bosz veut un seul et unique gardien : André Onana. Passé sous les ordres du technicien batave à l’Ajax Amsterdam, où il a explosé au plus haut niveau après une formation au Barça, l'international camerounais a envie de retrouver Bosz.

Onana aussi pisté par l’Inter Milan

Pour cela, l’OL est prêt à débourser une petite dizaine de millions d’euros pour racheter la dernière année de contrat d’Onana à l’Ajax. Un deal qui semble convenir à tout le monde, même si les négociations traînent dans les grandes largeurs depuis quelques jours… C’est donc pour cela qu’un nouveau club européen a fait son irruption dans ce dossier. Pour prendre la suite de Samir Handanovič en 2022, l’Inter a effectivement coché le nom d’Onana. Selon les informations du média italien Tutto Mercato Web, Milan a même déjà fait une offre au gardien. Suspendu pour dopage jusqu’en novembre prochain, celui qui n’a plus joué depuis le début de l’année va donc devoir faire un choix : rejoindre l’OL dès cet été pour tenter de bousculer Lopes, ou attendre d’être libre la saison prochaine pour rejoindre l’Inter avec une assurance d’être titulaire. Les jours qui arrivent seront forcément décisifs dans ce dossier.