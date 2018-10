OL : Encore deux choix très forts de Genesio contre Donetsk

Dans : OL, Coupe d'Europe, Ligue des Champions.

L’énorme bonus de la victoire sur le terrain de Manchester City ne peut pas être gâché.

L’Olympique Lyonnais se doit de confirmer face à Donetsk ce mardi, pour conforter la première place de son groupe, et faire un premier pas sérieux vers la qualification. Pour cela, Bruno Genesio hésite beaucoup quant à son onze de départ, notamment dans le secteur offensif. La montée en puissance de Moussa Dembélé pourrait faire deux victimes de choix, et notamment chez les hommes forts du début de saison. En effet, l’ancien du Celtic Glasgow a les faveurs de son entraineur par sa présence devant le but, et son envie de faire jouer ses coéquipiers. Avec Nabil Fékir en soutien, le coach lyonnais compte mettre Traoré et Depay sur le banc de touche, pour donner les ailes à Aouar et Cornet, avance L'Equipe.

Un véritable mix entre la fameuse compo à Manchester, et l’état de forme des joueurs, le Néerlandais semblant un peu perdu depuis quelques semaines. En revanche, le Burkinabé pourrait se demander s’il n’est pas maudit en Ligue des Champions, puisque intenable notamment face à Marseille, il avait déjà été zappé pour affronter City, et risque d’assister depuis le banc de touche à la réception des Ukrainiens. Mais force de son effet de surprise de la première journée, Bruno Genesio sait qu’il peut compter sur un groupe impliqué pour aller chercher ce succès décisif en Ligue des Champions.