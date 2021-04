OL : En larmes, un supporter interpelle les joueurs lyonnais

Dans : OL.

A l'heure où l'agressivité est devenue routinière, c'est une séquence assez incroyable qui s'est déroulée lors de l'émission de Barth Ruzza sur OL TV. Un supporter visiblement effondré a lancé un appel aux footballeur lyonnais.

Chaque soir, OL TV diffuse une émission de dialogue avec ses supporters, OL Night System. Et mardi soir, après la double déconvenue face à Monaco en Coupe de France et Lille en Ligue 1, il y avait forcément du ressentiment contre les joueurs de Rudi Garcia. Mais c’est l’intervention en direct de Lionel, un fan de l’Olympique Lyonnais qui a provoqué une énorme émotion sur le plateau et à l’antenne, au point même de légèrement déstabiliser Barth Ruzza, l’animateur expérimenté d’OLNS. Effondré, et ne masquant pas ses sanglots, Lionel a demandé aux joueurs de l’OL de tout faire pour finir sur le podium et de s’inspirer de Lucas Paqueta concernant la motivation et l’engagement total pour Lyon.

En larmes, le supporter lyonnais a été direct. « Si on arrive à revenir à un point contre Monaco, on a encore une chance d’atteindre l’objectif (sanglots) Ce qui m’a ému au plus haut point, c’est Paqueta. Lui contrairement à d’autres joueurs qui ont raté de nombreux matchs durant la saison et je leur en veux, Paqueta il rate le match contre Lille et il était en pleurs (sanglots) Cela fait plus de 40 ans que je supporter l’OL, je suis triste en ce moment (...) J’ai un message pour Monsieur Jean-Michel Aulas, je suis chagriné d’abord pour lui et je suis derrière vous », a confié Lionel. « Je te jure que je vais passer le message, on va le faire dimanche contre Monaco », a répondu Barth Ruzza, touché lui aussi par cette intervention.