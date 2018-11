OL : Donetsk-Lyon déplacé ? La réponse de l'UEFA n'est pas surprenante

Dans : OL, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

L'Olympique Lyonnais jouera une finale de groupe pour une place en 8e de finale de la Ligue des champions le mercredi 12 décembre en Ukraine contre Donetsk. Et forcément, compte tenu de la situation politique dans ce pays, où l'état d'urgence vient d'être décrété, Jean-Michel Aulas n'a pas trainé à faire savoir qu'il souhaitait une délocalisation de cette rencontre, afin de ne pas faire prendre des risques à son équipe et ses supporters. Une demande que l'Agence France Presse a relayée à l'UEFA, l'instance européenne ayant décidé en urgence de faire disputer le match entre le FC Vorskla et Arsenal, prévu jeudi en Europa League, à Kiev afin de permettre aux Gunners d'arriver au dernier moment et de repartir au plus vite d'Ukraine.

Mais concernant la rencontre Donetsk-OL, l'UEFA ne veut pas trop se mouiller. « A ce stade, nous n’avons aucun commentaire à faire. L’UEFA continuera d'observer la situation concernant la sécurité en Ukraine dans les prochains jours avant de prendre toute décision concernant l'éventuelle délocalisation d'autres matches », a précisé l'organisateur de la Ligue des champions, qui ne veut pas être accusé par l'Ukraine de prendre des décisions trop rapides, alors que ce match ne se jouera que dans deux semaines. D'ici là, les choses peuvent changer sur le plan politique.