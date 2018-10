OL : Dominique Grimault fait une prévision terrible pour Lyon

Dans : OL, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Même si Jean-Michel Aulas était satisfait du point pris par son équipe mardi soir à Hoffenheim, le scénario a tout de même été rude pour l'Olympique Lyonnais. Pour Dominique Grimault, si l'OL a de grosses chances de se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, il est évident qu'avec sa défense le club rhodanien ne peut pas rêver aller beaucoup plus haut. Le journaliste est totalement effaré par la faiblesse de ce secteur défensif lyonnais et il le dit franchement.

« La victoire à Manchester City a tout changé pour Lyon. Avec cinq points en trois matches, on aurait signé des deux mains. A Hoffenheim effectivement c’est en partie un gâchis, mais le résultat n’est pas si mauvais que cela. Ce qui me gêne dans cette équipe lyonnaise c’est qu’elle est brillante quand elle presse son adversaire, mais en revanche quand elle totalement dépassée dès qu’elle subit ou qu’elle attend le jeu. Les deux premiers buts allemands sont incroyables, Kramaric est à trois mètres du but et il a le temps de faire un contrôle et de marquer. Il y a quand même un gros souci. Je pense que Lyon sera qualifié pour les huitièmes de finale, mais avec une telle défense c’est impossible de rêver à autre chose. Ils auront atteint le but ultime, je crois qu’Aulas et les joueurs lyonnais seront satisfaits, mais défensivement c’est trop faible », a lancé Dominique Grimault, optimiste seulement à court terme pour l'Olympique Lyonnais.