OL : Diakhaby courtisé au mercato, Lyon demande 25 ME

Très peu utilisé par Bruno Genesio cette saison du côté de l'Olympique Lyonnais, Mouctar Diakhaby se retrouve dans le viseur de très grands clubs italiens en vue du mercato.

Après une saison dernière, sa première chez les pros, dans la peau d'un titulaire indiscutable, Mouctar Diakhaby connaît un départ compliqué cette année à Lyon. Relégué dans la hiérarchie défensive de Bruno Genesio derrière Marcelo et Morel, qui jouissent d'une belle complicité en charnière centrale, le jeune de 20 ans n'a joué que sept matchs depuis le mois d'août pour cinq petites titularisations. Un maigre bilan qui pourrait le pousser à aller voir ailleurs. Surtout qu'il ne manque pas de postulants. Auteur de belles prestations en équipe de France Espoirs, Diakhaby est effectivement courtisé à travers toute l'Europe, mais surtout en Italie.

Selon le site Fc Inter News, l'Inter, mais aussi la Juventus et la Roma sont sur les traces du Lyonnais puisqu'ils l'ont observé à plusieurs reprises cette saison, tout comme Barcelone et plusieurs formations anglaises. Ouvert à toutes les hypothèses si son avenir à l'OL ne s'éclaircit pas dans les semaines à venir, Diakhaby pourrait quitter son club formateur dès janvier... si et seulement si un club est disposé à offrir 25 millions d'euros au président Jean-Michel Aulas. Si aucune offre concrète n'est arrivée sur le bureau de l'OL pour l'instant, ceci ne saurait tarder tant Diakhaby fait des émules à l'étranger alors qu'il cire le banc de touche à Lyon...